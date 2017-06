Alenka Bratušek: Dela je ravno prav, da si zbistrim misli

Čeprav nekdanja premierka in predsednica Zavezništva Alenka Bratušek za domačo hišo v Kranju nima prav velikega vrta, si v njem najraje zbistri misli. »Imamo nekaj dišavnic v skalnjaku in nekaj sadja – jagode, maline, ribez in ameriške borovnice. Z veseljem spremljam, kako rdečijo jagode, maline in borovnice pa tudi že kažejo nastavke sadežev. Čeprav zveni kot obrabljena fraza, me to delo res sprošča in pravo veselje je gledati, še bolj pa uživati v svojih pridelkih. In tako zelo dobro veš, kaj poješ,« nam je zaupala Bratuškova, ki je ponosna tudi na svoje rožice in obožuje sivko. »Vsekakor pa je moja kraljica med cvetočimi rastlinami vrtnica. V kratkem bodo cvetele na našem vrtu v vseh odtenkih, od bele do temno rdeče. Poleg tega, da so videti čudovito, še noro lepo dišijo.«

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«