Alenka Arko obkljukala dolgoletno željo

Poletje je za voditelje edinstvena priložnost, da si naberejo moči za nova snemanje. Na 16. sezono oddaje Preverjeno se je dobro pripravila Alenka Arko, ki nam je zaupala, kje se je potepala zadnje tedne. »Potovanje se je začelo na Islandiji in Vestmanskih otokih, kjer sem med drugim videla Willyjeve bratrance in sestrične, orke torej. Bili smo namreč prav tam, kjer so izpustili junaka filma Free Willy,« navdušeno pove voditeljica, ki je na seznamu obkljukala še nekaj krajev, ki jih je želela videti dolga leta. »Opazili smo kite grbavce, eden je za nas izvedel skok in pirueto.« V Reykjaviku si je skupaj s tisočimi rjovečih Vikingov ogledala zgodovinsko nogometno tekmo med Islandijo in Francijo, nato je sledil mirnejši del počitnic, saj je lenarila na hrvaškem otoku Unije. »Zaključek dopusta pa je bil dramatičen, in sicer sem si na Brionih ogledala gostovanje angleškega gledališča s fantastičnima Vanesso Redgrave in Ralphom Fiennesom. Ja, Mrlakensteina sem videla čisto od blizu! Kot Rihard III. je bil po mojem skromnem amaterskem mnenju prav odličen.«

