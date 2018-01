Alen Kobilica kljub slepoti prepozna barve

V liniji Zlate Zavašnik prevladuje črna barva, poudarek pa je na nekaterih kosih, ki so narejeni iz ekoloških materialov. Foto: Ana Gregorič

Svetovno priznani maneken Alen Kobilica je pred osmimi leti popolnoma izgubil vid. Kljub temu vseeno rad ve, kakšne barve oblačil nosi. »Svoje obleke poznam na otip, tako da vem, kaj obleči. Včasih pa za hitro pomoč tudi koga pokličem prek videoklica, da mi pomaga pri izbiri,« pojasni vedno pozitivni Alen, ki je postal obraz nove kolekcije oblačil Sens.

Svoje obleke poznam na otip!

»Ker sem včasih živel v vidnem, barvnem svetu, si lahko predstavljam, kako določene barve sodijo skupaj, in zato vedno pazim, kaj oblečem,« pravi. »Vsaka barva oddaja določeno energijo. Vemo, da na primer bela predstavlja čistost, rdeča pa strast. Tako barve izbiram glede na svoje počutje in dogodke, ki me bodo spremljali čez dan,« je še razložil Alen.

