Aleksandra in Jurij Zrnec: Takšni trenutki so neprecenljivi!

Glasbenici Aleksandri Ilijevski in igralcu Juriju Zrnecu ni nikoli dolgčas. Njuno življenje namreč bogatijo kosmatinčki, ki ju ves čas spravljajo v smeh in dobro voljo, čeprav o tem, da bi povečala svojo živalsko družinico, trenutno še ne razmišljata. »Kombinacija treh mačkov in ene vrabčevke je kar velik izziv,« nam je v smehu zaupala Aleksandra in dodala, da sta orientalki Barni in Liza precej bolj razposajeni kot Louie, maček pasme maine coon. »Zato pa se zelo lepo ujamejo. Medtem ko Liza in Barni norita po stanovanju, ju Louie opazuje in se jima vsake toliko pridruži. Takšni trenutki so res neprecenljivi in se jim velikokrat nasmejim do solz, sploh ker je Louie tak velikan in deluje, kot da lovi dve miški,« je na svoje kosmatinčke ponosna Aleksandra. Pa so bolj navezani nanjo ali na Jurija? »Zagotovo na tistega, ki ima v tistem trenutku hrano oziroma priboljške.«

