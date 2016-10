Aleksander Čeferin močno shujšan po bitki za šefa Uefe

Letošnji 14. september je dan, ko se je Slovenija zapisala v zgodovino nogometa. Takrat so namreč v Atenah na izrednem kongresu Evropske nogometne zveze Uefa za novega predsednika izvolili Aleksandra Čeferina, ki je s tem zgodovinskim uspehom za slovensko športno politiko postal sedmi predsednik Uefe v kar 62 letih. Mnogi so dejali, da je eden najbolj znanih slovenskih odvetnikov in tedanji predsednik Nogometne zveze Slovenije premlad in neizkušen, kar je 48-letni Čeferin označil za nespoštljive izjave.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«