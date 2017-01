Aleksander Čeferin dobil rdeči karton

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je pred kratkim Cristianu Ronaldu podelila nagrado za najboljšega nogometaša leta, ob tej priložnosti pa so se na nogometni zelenici med seboj pomerila največja imena nogometa, kot so Diego Maradona, Carles Puyol, Zvonimir Boban, Carli Lloyd in številni drugi. Manjkala nista niti predsednik Fife Gianni Infantino in naš Aleksander Čeferin, predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa).

Da Čeferin ni le pravičen vodja in odličen pravnik, temveč tudi dober nogometaš, je dokazal ob boku največjih imen, saj je na prijateljski tekmi zvezdnikov zabil gol, a dobil tudi rdeči karton. Tega mu je pokazal kar Infantino. Ta Čeferina ni spravil v slabo voljo, fantje pa so si po koncu tekme segli v roke in se veselo nastavili fotografskim objektivom.

