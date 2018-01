Alan Ford v spomin na Predraga Lucića

V začetku januarja je pretresla vest, da je nenadoma, veliko prezgodaj, ta svet zapustil nadarjeni pisec, dramatik in režiser Predrag Lucić. Huda bolezen, tumor v glavi, je nasilno prekinila izjemno ustvarjalno pot enega najvidnejših kulturnikov, ki ga imamo lahko vsaj malo za svojega tudi Slovenci - s svojim delom, ki ni poznalo uradnih meja, je namreč povezoval nekdanje dežele bivše Jugoslavije. Še posebno intenzivno je bil nazadnje povezan z Gledališčem Koper, kjer so v koprodukciji s sarajevskim Kamernim teatrom na oder postavili predstavo Alan Ford/Vrnitev odpisanih, za katero je Lucić napisal besedilo.

54 let bi imel Lucić 12. februarja.



Gejzir ustvarjalnosti

Nepričakovana smrt sodelavca je ekipo slovenskega gledališča globoko pretresla. »S svojimi mislimi in deli nas je naredil boljše in močnejše. Vedno se ga bomo spominjali,« so zapisali v žalnem sporočilu. Ker se je vse skupaj dogajalo tako hitro, se mnogim od Lucića ni uspelo niti posloviti tako, kot so se želeli. Zato, sicer z žalostjo v srcu, a pozitivno naravnani pričakujejo 12. februar, ko bodo v Splitu, kjer se je Lucić leta 1964 rodil, odigrali Alana Forda za njegovo družino. »Glede na to, da smo s pokojnim Lucićem veliko sodelovali, bomo v splitskem gledališču zaigrali njegovo predstavo. Ves izkupiček bo šel za njegove svojce,« pojasnjuje igralec Igor Štamulak, ki v predstavi igra naslovno vlogo.

»Bil je živa enciklopedija, človek, ki je vedel vse, kar koli si ga vprašal. Zelo je znal delati gledališke predstave, ker se je zavedal, da papir vse prenese, oder pa je nekaj povsem drugega. Ves čas, ko smo pripravljali predstavo, je sodeloval: ko nam je ob neki priložnosti zmanjkal song, je odšel in se v eni uri vrnil z novim. Ustvarjalnost je bruhala iz njega! Bil je zelo predan gledališču. Običajno pisci pridejo le na prvo vajo, on pa je bil poleg tudi pri nastajanju predstave. Zelo je bil prodoren, zaznal je, kateri način je pravi za določenega igralca,« Štamulak ne skriva občudovanja do pokojnega kolega, ki ga je med nastajanjem predstave ob neki priložnosti presenetil z lepo gesto – podaril mu je originalni strip Alan Ford, po katerem je narejena predstava. »To je bil človek, ki te je objel, ko si potreboval objeme, ki ti je, ko si potreboval nasvet, svetoval. Zelo fajn človek,« pove igralec, ki bo skupaj s preostalo ekipo 12. februarja, na Lucićev rojstni dan – imel bi jih 54 – z uprizoritvijo predstave Alan Ford/Vrnitev odpisanih v Splitu pomagal zbirati denar za odraščajoča otroka, ki ju je žalostna usoda oropala za očeta.