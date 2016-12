Aktivna Alenka Godec je imela tudi že mlajše

Pevka Alenka Godec (52) je posnela duet z Matjažem Kumljem (29) z naslovom Kako, zakaj? v katerem se uveljavljena glasbenica in maneken sprašujeta: »Kaj med nama se dogaja?«



»Vedela sem, da me bodo zaradi te kitice pa tudi sicer spraševali o najinem odnosu, a sem se po razmisleku odločila, da se s tem nima smisla obremenjevati, saj je pri vsem skupaj najpomembnejše to, da je pesem dobra in obema všeč. Med nama se zagotovo dogaja prijateljstvo, seveda pa je pesem lahko razumljena tudi kot ljubezenska,« poudarja Alenka, ki pravi, da ni nikoli pogledovala za toliko let mlajšimi fanti. » Ko imaš sina, starega 22 let, to nekako ne gre skupaj. Pa tudi sicer se s svojimi leti niti z leti drugih ne obremenjujem. Pri medsebojnih odnosih je važno vse kaj drugega. Konec koncev je tudi moj mož mlajši od mene... celih 6 mesecev, hihi. Sem imela pa v glasbenem smislu že tudi mlajše od Matjaža – zadnjič sem prepevala s fanti, med katerimi je bil najmlajši star komaj 17 let,« v smehu pove.



Kljub razliki v letih pa sta z Matjažem, s katerim sta se spoznala kot soigralca v odmevnem muzikalu Mamma Mia! postala prava prijatelja. »Zelo mi je všeč njegov odnos do žensk. V zrelih letih smo na to še bolj pozorne, meni pa se zdi spoštljivost od nekdaj ena najpomembnejših vrlin,« poudarja pevka, ki jo navdušujeta tudi Matjaževa vljudnost in smisel za humor, ki je podoben njenemu. »Pri Mamma Mii! sem prevzela nalogo pripravljanja rekvizitov v enem od prizorov. V prvih uprizoritvah me je vedno grabila panika, da bi na kaj pozabila. Vsi so se mi smejali, Matjaž pa se je nekajkrat naredil, kot da je katerega od rekvizitov premaknil. Seveda je bilo vse na svojem mestu,« se zasmeje.

