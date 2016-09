Akrobata Filip in Blaž odprla vrata svoje šole

Simpatična Filip Kržišnik in Blaž Slanič sta se Sloveniji predstavila z vratolomnimi podvigi v šovu Slovenija ima talent. Mladeniča pa nista le akrobata, temveč tudi priznana pedagoga, ki sodelujeta že tri leta in sta pri nas uspešno predstavila, česa vsega je z malo truda zmožno človeško telo. Zaupala sta nam, da se je izpolnila njuna velika želja – odprla sta akrobatsko šolo, kjer bosta tako mlajšim kot starejšim generacijam pomagala odkrivati njihove zmožnosti. Filip je ob tem povedal, da bosta na treningih učila vse, od osnovnih do zahtevnejših gimnastičnih elementov in akrobatske trike, s katerimi sta jemala dih na odru talentov.

