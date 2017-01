Ajda Smrekar v akciji, poljub ni bil dovolj

Snemanje pete sezone priljubljene serije Ena žlahtna štorija je v polnem razmahu, kar so pred nekaj dnevi lahko opazili tudi mimoidoči v središču Ljubljane. Ena izmed snemalnih lokacij je bil namreč Mesarski most, ki velja za most ljubezni, tam pa sta se srečala Zala, ki jo igra Ajda Smrekar, in Sergej, ki ga igra Robert Korošec. Kot številni zaljubljenci sta na mostu s ključavnico simbolično zaklenila svojo ljubezen, a le za potrebe snemanja. Poljubi in objemi očitno niso bili dovolj, temperature so bile krepko pod ničlo, Ajda pa se je za silo pogrela s toplimi rokavicami in čajem. Trenutno se v njenem življenju vse vrti okrog ljubezni, in sicer je povedala, da tudi njen lik v novi sezoni čakajo številne preizkušnje, zasebno pa je – o čemer smo že pisali – zaljubljena v Sebastijana Cavazzo.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.