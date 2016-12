Ajda Smrekar in Cavazza se ne skrivata več

Amorjeva puščica je pred kratkim zadela igralca Sebastiana Cavazzo, ki ljubi postavno 31-letno igralko in zvezdnico priljubljene serije Ena žlahtna štorija Ajdo Smrekar. Čeprav igralca o razmerju molčita, se je na facebooku pojavila fotografija, ki dokazuje, da sta si resnično naklonjena in da se med njima plete nekaj več kot le prijateljstvo. Ajda in Sebastian sta namreč v enem od nakupovalnih središč obiskala stojnico dveh mladih inovatorjev, to pa je njuna prva skupna fotografija po tistem, ko se je izvedelo, da sta par. V javnosti se sicer ne pojavljata pogosto, a smo se na lastne oči prepričali, da Ajda kar veliko časa preživi pri Sebastianu in v njegovi rezidenci v središču Ljubljane. Tam je namreč mogoče pogosto opaziti avtomobil, na katerem je napisano njeno ime.

