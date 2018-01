Ah, ti, ti, bakreni novčič

Ne bi si mislila, potem ko sem okoli 4. ure zjutraj z mislimi potovala po nekih lastnih finančnih tokovih, da bo taistega dne, le nekaj ur pozneje, v glavni vlogi mojega dne prav bakreni novčič za en cent.

Pravzaprav se je začelo z neko staro vestjo, ki mi je prišla pred oči. »Shranjujte svoje kovance, morda vam v prihodnosti prinesejo milijone!« so se glasili številni naslovi ameriških časopisov. Bakren kovanec za en cent so pri dražbeni hiši Heritage Auctions namreč prodali za neverjetnih 1,38 milijona ameriških zelencev. Seveda to ni povsem običajen kovanec, temveč je bil izdelan leta 1793. Kovancev, ki so toliko stari, naj bi bilo trenutno nekaj sto, tisti, ki so ga dražili, pa je poseben predvsem zato, ker sploh nikoli ni bil v obtoku.

Potem sem, niti sama ne vem, kaj sem iskala, nekaj premetavala stare papirje in, glej ga, hudirja, zasledila, kako so se v Nemčiji pred časom dajali zagovorniki in nasprotniki uporabe pobakrenih kovancev za cent in dva centa. Te, tako so pisali mediji, menda komajda kdo še uporablja, ker tako rekoč nimajo več vrednosti. Njihova nominalna vrednost je bila sicer vse od uvedbe skupne valute ves čas bistveno nižja od stroškov s kovanjem, ki nikakor niso zanemarljivi (razlika se je od uvedbe evra povzpela že na 1,4 milijarde evrov), toda zdaj zaradi njihove vse manjše uporabe postaja vse dražja in vse manj smiselna tudi njihova dostava do takih majhnih porabnikov, kot so, na primer, trafike.

Mnenja so vsaj za zdaj videti precej različna. Nekatere evropske države, kot sta Nizozemska in Finska, so se od kovancev z najnižjo vrednostjo skorajda že poslovile. Vse cene so zaokrožili na pet centov, tako da najmanjših dveh kovancev ne potrebujejo več zares. Za Nemce je kaj takega, kot je povedal tiskovni predstavnik njihove trgovinske zbornice, povsem nepojmljivo. Vse ankete so namreč pokazale, da si velika večina porabnikov želi obdržati tudi oba najmanjša kovanca, ker jim je očitno povsem jasno (izkušnja z uvedbo evra, najbrž), da večina premetenih trgovcev cen zanesljivo ne bo zaokrožila navzdol. Z ohranitvijo bakrenih novčičev se menda strinja tudi večina trgovcev. Če ne zaradi drugega, zaradi psihološkega učinka. Kako naj bi sicer oglaševali znamenite ugodne cene z 99 centi za decimalno vejico, ki potrošnika menda privabijo, ker, na primer, ne dosegajo niti 5 evrov, ampak privlačnih 4,99 evra, in kako naj kupcu potem vrnejo tisti en cent, če ga ne bo več. V »šparovnih« državah, ki ne poznajo sredozemske ležernosti in pišmeuhovskega odnosa do denarja, se namreč tudi en cent kupcu obvezno vrača. In ta ga seveda vzame.

Ne vem sicer, kako se je vroča razprava o bakrenih novčičih nadaljevala oziroma potekala naprej, a še isti dan se mi je zgodilo, da v enem od ljubljanskih lokalov blizu Davčne ulice – da bo naključje še bolj naključno in zanimivo, lokal je tudi v neposredni bližini Finančne uprave Republike Slovenije – sicer prijazni natakar ni želel vzeti dveh evrov niti v obliki petih bakrenih novčičev po 2 centa niti desetih po 1 cent. »Nimam jih kam dati v denarnico, pa še čas po obračunu nam vzame,« je simpatično zaprosil, ali mu plačamo v debelem denarju.

Bes na obrazu plačnika je bil sicer viden, vendar se je vse skupaj končalo z nasmehom. Sem se spomnila primera iz naše južne sosede, Hrvaške. Pripovedovali so mi, kako je gost nameraval plačati kavico z najmanjšimi hrvaškimi plačilnimi kovanci, lipami. No, ko ga je natakarica zavrnila, češ, šef je naročil, da lip ne smemo jemati, je gost poklical inšpekcijo, ta je nemudoma zaprla lokal, kaznovala lastnika, slednji pa se je gostu moral še nekaj časa opravičevati.

Pri nas, vsaj tako se zdi, kaj takega še ni mogoče, ne glede na to, da je eno od svetovalnih podjetij ugotovilo, da se je »Slovenija po pripravljenosti na prihodnost proizvodnje uvrstila med 25 vodilnih držav. Posamezna merila dajejo zelo barvito sliko in kažejo, kaj morajo podjetja in Slovenija kot država storiti, da bodo izkoristili ta potencial.« No, informacija o tem, da smo med petindvajsetimi vodilnimi državami, je sicer simpatična in (samo)všečna, a na žalost nas vsakdanje situacije opominjajo, da smo v resnici vse prej kot uspešna država.

Aja, da bo vse skupaj še bolj komično, pa so prav tisti dan, ko se mi je zgodila bakrenonovčična resnična anekdota, fursovci stavkali. In tako niso imeli časa nadzirati, kako si plačilna pravila v naši državi lahko razlaga že vsak po svoje. No, nekateri takšni so tudi že v zaporih. Banka Slovenije, Furs …, kdo vas sploh še jemlje resno.

Banka Slovenije, Furs …, kdo vas sploh še jemlje resno.