Adriana priznala, da je v publiki sedel nekdo, ob komer ji poskoči srček

28-letna Adriana Košenina iz Jurkloštra je v resničnostni šov Kmetija: Nov začetek vstopila kot samska. Po finalu, v katerem je osvojila glavno nagrado, smo jo povprašali, kako stojijo stvari na ljubezenskem področju, in nekoliko sramežljivo nam je povedala: »Zadnje čase sem imela polno glavo vsega in nisem niti imela časa razmišljati o ljubezni. Imam pa simpatijo, ki me je mogoče danes tukaj spremljala. Sedaj bom imela malce več časa za sebe in mogoče se bova več pogovarjala in šla skupaj na kavico.«

»Največ mi je pomenilo to, da mi je danes stal ob strani,« je še dodala. Kdo je njena simpatija ni želela razkriti, a ne dvomimo, da se bo kmalu izvedelo, koga ljubi zmagovalka tretje sezone Kmetije: Nov začetek.