6pack Čukur pod nož

Velenjski reper Boštjan Čukur, ki ga širša slovenska javnost pozna tudi kot 6pack Čukurja, okreva po operaciji kolena. Poseg za 39-letnega glasbenika ni bil nobeno presenečenje, nanj je bil pripravljen že dlje časa, je povedal, saj gre za staro poškodbo, ki mu je že dodobra načela živce. »Imel sem poškodovan hrustanec. Artroskopija je bila nujna in je potekala brez zapletov,« nam je zaupal. Čukur je hvaležen, da so zanj odlično poskrbeli kirurg Iztok Pilih, ki je specializiran za športne poškodbe, in osebje bolnišnice Golnik. Čukur, ki je bolnišnico pred dnevi že zapustil, se je ob tem pošalil, da je njegovo keramičarsko koleno končno doživelo servis. Glasbenik ne dvomi, da bo po okrevanju, ki naj bi trajalo približno deset dni, pripravljen na poletje in bo v prihodnosti, ko bo polagal ploščice, veliko lažje preživljal ure na vseh štirih.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«