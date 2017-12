12 let od najstniške zmage

11. decembra 2005 je komaj 17-letna Nina Pušlar v razburljivem finalu Bitke talentov z minimalno razliko v točkah premagala tekmico Nino Strnad. Mlada zmagovalka se je gledalcem nacionalke predstavila s pesmijo New York, New York, njena glasbena pot pa se je takrat začela strmo vzpenjati. Od prelomnega dne v njeni karieri prav ta čas mineva 12 let, Nina pa se tistih časov spominja z nasmeškom na obrazu. Zmaga ji še danes pomeni toliko, da je ves dan preživela na nacionalki z ekipo, s katero je obujala spomine. »Vedno znova jih je lepo videti in hvala mojemu občinstvu, da smo skupaj že tako lep čas,« pravi Nina, ki ji fotografije iz tistega obdobja, ko je bila še črnolaska, še danes privabijo nasmešek na obraz.

