VIDEO: Nesreča na obvoznici: motorista in sopotnico odpeljali v UKC

LJUBLJANA – Na vzhodni ljubljanski obvoznici še vedno vse stoji. Po prvi prometni nesreči, v kateri je nastala le materialna škoda, se je zgodila še ena, po kateri so z reševalnim vozilom odpeljali motorista in njegovo sopotnico. ​Kako silovito je bilo trčenje, razkriva posnetek, ki nam ga je poslala bralkaPri PU Ljubljana pa so o nesreči povedali tole: »Voznik osebnega vozila alfa je ustavljal vozilo na začelju kolone, ko je vanj zaradi neprilagojene hitrosti trčil voznik osebnega vozila BMW.« V tej nesreči je nastala zgolj materialna škoda. Kmalu za tem pa je sledilo še novo trčenje. »Voznik motornega kolesa kawasaki je vozil z Zaloške ceste in zapeljal na avtocesto proti Sneberjam in zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del vozila BMW (iz prve prometne nesreče), ki se je ustavilo na prehitevalnem pasu.«iz PU Ljubljana je pojasnila, da so sopotnico na motorju in motorista odpeljali v UKC Ljubljana. Aktivnosti policistov sicer še niso zaključene.Posredovali so tudi gasilci GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj dogodka, pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečencev in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine, pa so zapisali na spletni strani za zaščito in reševanje.