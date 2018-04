Problem punce, ki se mu smeji vsa Slovenija

Težava, ki se ji danes smeji vsa Slovenija. FOTO: Instagram

Ste že slišali za instagram profil Problemi punc? Če še niste, a boste tja v prihodnjih dneh zašli, bo to zagotovo postal eden izmed vaših najljubših profilov. Na njem ne manjka neumnih vprašanj in težav, s katerimi se nekateri ukvarjajo v svojem življenju. Večino je gotovo treba jemati z rezervo, nekateri so verjetno zgolj provokacija.Zadnja taka, na katero nas je opozorila bralkain se je bliskovito razširila po spletu, je težava nosečnice, ki pravi, da sliši, kako joče njen še nerojeni otrok. Jok povezuje z nadpovprečno inteligenco in na spletu sprašuje, ali bi v njen trebuh lahko vstavili kakšno igračo.»Sem v 35. tednu nosečnosti in nekaj dni nazaj sem iz trebuha slišala zvok, podoben joku dojenčka. Mislila sem, da je kaj takega nemogoče, ampak danes se mi je že dvakrat zgodilo enako,« je zapisala.Nadaljevanje pa najbolje, da preberete spodaj.Sicer na spletni strani pregnantlife.net pišejo, da je možno, da otrok v trebuhu tudi joka. Strokovnjaki naj bi to dokazali s pomočjo ultrazvoka, na katerem so opazili, da se dojenčku med jokom trese spodnja ustnica. Čeprav pišejo, kako je videti, kako otrok v trebuhu joka, pa ne opisujejo, ali se jok tudi sliši.