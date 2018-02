Pozor! Ne nasedajte novi prevari, ki kroži po spletu

LJUBLJANA – Na facebooku se je pojavila »nagradna igra«, ki v zameno za sodelovanje ponuja kupon v vrednosti 150 evrov za nakup v trgovinah Tuš.

Tuš: Gre za prevaro

Pri Tušu pojasnjujejo, da gre za lažno objavo, ki nima z njimi nikakršne povezave. »Nagradne igre, ki ne potekajo na naši uradni facebook strani, niso v naši organizaciji in nimajo nikakršne povezave s Tušem. V primeru, da takšno nagradno igro zasledite, svetujemo, da jo prijavite Facebooku,« so dejali. Bralka je po drugi strani prepričana, da bi prijavo moral podati trgovec in ne ona. Kot pojasnjuje, je bila sama že oškodovana za 5 evrov.

Na lažnih profilih se hvalijo, da so kupon prejeli

Na facebooku so se pojavili številne objave lažnih uporabnikov, v katerih so se pohvalili, da so v nagradni igri sodelovali ter da so že prejeli kupon. Bralka, ki je takšne profile raziskala, opozarja, da gre za lažne profile.