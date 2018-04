IZOLA – Sončna in topla sobota je na obalo zvabila veliko Slovencev in Slovenk. Med tistimi, ki so uživali na slovenski obali, je bila tudi naša bralka, ki pa je med sprehodom po obali v morju opazila »veličastno, lepo in gigantsko meduzo«. Njen premer je bil približno pol metra.»Žal bi mi bilo, če je ljudje ne bi videli,« je zapisala ob fotografijo, ki nam jo je poslala.Dovolila nam je tudi objavo posnetka, ki ga je objavila na facebooku, in zapisala, da je meduzo nekaj časa opazovala in se ji čudila, nato pa jo je morje odneslo v bolj globoko vodo, od koder je odplavala.Ste tudi vi opazili kaj nenavadnega ali zanimivega? Bi radi delili z našimi bralci? Sporočilo nam lahko pošljete tukaj.