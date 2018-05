Ogorčen bralec: V tujini praktično ni mogoče klicati, mobilni telefoni mrtvi  

Te dni, ko je večina Slovencev in Slovenk na dopustih, velik del v tujini, se je pojavila težava mobilnega operaterja A1. Bralec Darko se je na nas obrnil, ker je na potepu po Italiji, pa danes praktično vse od jutra ni dosegljiv na mobilni telefon, omrežja ni, klicev ne more opravljati. »Signal neprestano meče ven, nekaterih telefon nam sploh ne poveže v omrežje,« sporoča bralec.

Ne vedo, kdaj bodo težave odpravljene Težave imajo tako uporabniki mobilnih storitev A1, Hofer in Bob. V klicnem centru slednjega so nam težave potrdili: »Gre za tehnični izpad, s katerim se ukvarjajo od osme ure zjutraj, a še ni jasno, kdaj bo urejeno.« Dodali so, da so v dopoldanskem času prejeli več sto klicev uporabnoikom, ki so ostali v tujini brez signala.



V uredništvu smo okol 14. ure poklicali tudi na klicni center A1 na številko 040 40 40 40, kjer pa na težave opozori že avtomatski odzivnik: »Uporabnike obvešpčamo, da prihaja do motenj na omrežju za uporabnike mobilnih storitev v tujini. Za nastale nevščenosti se opravičujemo.«