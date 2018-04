Nateg s kuponi? Preberite, kaj lahko storite

Na forumih s pojavljajo posamezni napisi o negativnih izkušnjah pri unovčenju preko spleta kupljenih kuponov.



Ena izmed forumašic je opisala primer, ko je skušala unovčiti še veljaven kupon za masažo, a so ji v salonu odgovorili, da imajo že vse zasedeno.



V drugem primeru pa je ob dogovorjenem terminu prišla na masažo v masažni salon, kjer pa ni bilo nikogar. Ženska iz salona se ji sprva ni oglašala, ko jo je le dobila na telefon, pa ji je povedala, da je pri zdravniku ter obljubila, da bo preko posrednika kuponov dobila vrnjen denar. Kljub več pisnim pritožbam ni bilo odziva.



Kaj storiti v takšnih in podobnih primerih, kdo odgovarja? Na tržnem inšpektoratu so pojasnili, da podjetja, ki preko svojih spletnih strani oglašujejo akcijske ponudbe blaga in storitev tretjih podjetij posameznikom ali podjetjem, povečini nastopajo kot posredniki. Tretja podjetja s podjetjem, ki objavlja njihove ponudbe na spletnih straneh, sklenejo posredniško pogodbo, za prodane kupone pa pripada podjetju kot posredniku določena provizija. Običajno v praksi zadeva teče tako, da se potrošnik najprej registrira na spletnih straneh s svojimi podatki in pri tem poda strinjanje z določenimi pogodbenimi pogoji. V primeru nakupa kupona za določeno blago oziroma storitev po akcijski ceni potrošnik denar nakaže na račun posrednika, slednji pa ga nakaže naprej dejanskemu ponudniku. Potrošnik nato »vsebino« kupona (blago oziroma storitev) uveljavlja neposredno pri tretjem podjetju s prejetim kuponom (unovči kupon, npr. fizično koristi storitev pri izvajalcu). Preverite ponudnika Bistvenega pomena je, poudarjajo na inšpektoratu, da potrošnik še pred samim nakupom kupona preveri, kdo je dejanski ponudnik blaga oziroma storitve ter njegovo kredibilnost. »Nakup izdelka/storitve preko interneta od neznanega ponudnika ali nepreverjenega ponudnika je namreč tvegan, saj ni nujno, da bo potrošnik izdelek sploh prejel oziroma bo storitve deležen, če bo izdelek prejel, pa lahko ne bo ustrezal pričakovanjem potrošnika glede na opis, podan s strani ponudnika. V okviru možnosti, ki jih omogoča današnja tehnologija, lahko sicer potrošniki veliko informacij o ponudniku in ponujenih izdelkih pridobijo že preko spleta, tako lahko npr. pred odločitvijo za nakup preverijo tudi morebitne izkušnje drugih kupcev s ponudnikom (npr. preko različnih forumov),« odgovarja glavna tržna inšpektorica Andrejka Grlić. Z dokazili se obrnite na inšpektorja Kakšne so pravice potrošnika v primeru neizpolnitve storitve, ki izhaja iz kupona? To je odvisno od sklenjene pogodbe ter določil Obligacijskega zakonika, in tudi od tega, ali ima podjetje sedež v Sloveniji, EU ali mogoče v kateri izmed tretjih držav.



Na tržni inšpekciji v primerih, kot sta zgoraj opisana predlagajo, da se z vsemi dokazili, s katerimi v konkretnem primeru razpolaga posameznik, ki je kupil kupon, obrne neposredno na tržni inšpektorat, da bodo zadevo lahko preverili. »Na tržni inšpektorat RS prejmemo kar nekaj prijav, povezanih z unovčevanjem kuponov, ukrepanje pa je odvisno od vsakega primera posebej, pri čemer je potrebno upoštevati dejanske okoliščine in vsa dejstva konkretnega primera,« je pojasnila Grlićeva.