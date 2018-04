Našli psičko Bibo, a domov je niso odpeljali

SEVNICA – Biba, ki so jo 14 dni pogrešali na območju Sevnice, so našli. Melita, ki je psičko iskala tudi s pomočjo Facebooka je zapisala, da je psičko našla gospa, ki pa se je v teh dneh na psičko tako navezala, da so se odločili, da Biba ostane pri njej.



»Biba je nekako prečkala glavno cesto in šla čez most v Gabrijelske griče, mogoče je preplavala reko, ali pa jo je kdo odpeljal in odvrgel. Bog ve, kaj se je dogajalo. Zahvaljujemo se tudi hčerki, da je povedala mami, od kje je psička in ji posredovala telefonsko številko. Hvala vsem ki ste delili Bibino zgodbo. Hvala vam,« je zapisala Melita.



V nadaljevanju so še opisali, da sta se gospa in psička navezali druga na drugo tako zelo, da so se dogovorili, da ostane pri njej. Njeni prejšnji lastniki jo bodo obiskovali in pomagali skrbeti za njo. »Dovolj nam je že to, da smo jo našli, da je živa in zdrava in je lepo poskrbljeno za psičko.«