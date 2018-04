CELJE – Danes je nekatere prebudil potres, potem pa so mnogi opazili, da je precej toplo. Vremenoslovci ugotavljajo, da smo zjutraj po Sloveniji imeli od 12 do 15 stopinj Celzija, pa še vlage je veliko. Čez dan nas bo v višinah dosegla ohladitev, napovedujejo pa tudi plohe in nevihte.Po sončni soboti smo bili ploh deležni že v nedeljo. In v kapljicah, ki so padle na tla, je bilo še mnogo več. Braleciz Celja nam je poslal fotografije vozila, ki ga je pičle štiri ure pustil na parkirišču. Dodal je, da je bilo videti precej mastno. A brez skrbi, ne gre za nič nevarnega. Vremenoslovci namreč napovedujejo, da bomo (rumenkastega) puščavskega praha v naši podalpski deželi deležni še vse do torka.