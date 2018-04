FOTO: Pazite se črnega golfa. Poglejte, kaj je počel na slovenskih cestah

LJUBLJANA – Včeraj smo poročali o nesreči pri Domžalah, v kateri je bilo 11 poškodovanih . Le nekaj ur kasneje je snemalec pri Domžalah ujel neverjetno tveganje voznika črnega golfa, ki pa se je na srečo končalo brez hujših posledic.Posnetek prikazuje, kako golf prehiteva čez polno črto, na semaforju pa se je pri rdeči luči ustavil le toliko, da se ni zaletel v tiste, ki so imeli zeleno luč. Vožnjo je nato skozi prometno križišče, ko je zanj na semaforju svetila rdeča luč, nadaljeval, kot da se nič ne bi zgodilo.Mnogi so zgroženi, kako vendar si upa, kaj takšnega storiti, spet drugi pravijo, da je na cestah toliko voznikov, ki »cincajo«, zato po njihovem mnenju ni nič čudnega, da se takšne stvari dogajajo.Na ljubljanski policijski upravi preverjamo, ali so bili o dogodku obveščeni in ali lahko policija na podlagi takšnega posnetka sploh ukrepa.