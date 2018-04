FOTO: Je kdo odpeljal psičko Bibo? Gre že za tretjega psa, ki je izginil

Na območja Tržišča, občina Sevnica, že 14 dni pogrešajo psičko Bibo, pasme Cavalier King Charles španjel. »Biba je trikolorka in ima različne barve očesa, desno oko ima modro. Zelo rada se vozi z avtomobilom zato predvidevamo, da nam jo je kdo odpeljal in bi bila lahko sedaj videna tudi kje drugje. Bodite pozorni na nove lastnike živali, kjer bi se znala pojaviti tudi naša Biba,« nam je zaupala njena lastnica Melita in dodala, da je psička zelo prijazna, zaupljiva ter se zelo rada carta. Je čipirana in stelerizirana.



Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani psički, naproša naj pokličejo na telefonsko številko 040 625 255. »Se pa sprašujem, kam izginjajo naši štirinožni prijatelji, saj jih nihče ne opazi v nobeni vasi, v azilu pa jih tudi ni. Smo v naši preljubi državi prišli tako daleč, da so nam jih začeli krasti,« še z ogorčenjem doda njena lastnica. Dodajmo, da gre za še tretjega psa, ki je izginil v zadnjem času ...