FOTO: Bralec: Z avtom je zbil otroka

LJUBLJANA – Na Černetovi ulici se je zgodila nesreča, zaradi katere so zaprli ulico. Kot nam je sporočil bralec Marko, naj bi voznik osebnega vozila zbil otroka. Zaradi poškodb naj bi ga že odpeljali z reševalnim vozilom.



O nesreči, v kateri je bil udeležen pešec, so bili obveščeni tudi ljubljanski policisti. »Ta trenutek vam lahko potrdimo zgolj to, da policisti obravnavajo prometno nesrečo na Černetovi ulici v Ljubljani, v kateri je bil udeležen pešec. Ogled kraja nesreče in zbiranje obvestil še potekata. Več informacij vam bomo posredovali po zaključenih aktivnostih policistov,« ja na naše vprašanje odgovorila Nataša Pučko iz PU Ljubljana.