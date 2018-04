Bralec: Motorista je po trčenju vrglo 30 metrov

STRUNJAN – V soboto ob 14.30 se je na cesti med Belvederom in Strunjanom zgodila nesreča, v kateri sta trčila osebno vozilo in motorist.



Naš bralec Anže, ki je bil na kraju, je povedal, da je motorist priletel v vozilo. »Odbilo ga je in odneslo približno 30 metrov s ceste. Motor je začel goreti,« je opisal dogajanje.



O nesreči so poročali tudi na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, kjer so zapisali, da je motorist v nesreči utrpel poškodbe, goreč motor pa so pogasili gasilci JZ GB Koper.



Poškodovanega motorista so odpeljali v izolsko bolnišnico.