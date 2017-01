Znamenitost splete, nato jo tudi obišče

Večina ljudi si s potovanj prinese spominek ali dva, toda Sam Barsky je popotniški običaj obrnil na glavo. Namesto da bi si spominek turistične znamenitosti, ki jo obišče, kupil, si pred potovanjem splete pulover z njeno podobo in se, oblečen v nenavadno pletenino, nato fotografira pred znamenitostjo. Se, denimo, pred sloviti Stonehenge v Angliji postavi oblečen s Stonehengeem na puloverju. Napletel je že približno sto neobičajnih puloverjev, s katerimi je vzbudil ogromno pozornosti. Newyorški Times Square. Most Golden Gate v San Franciscu. Londonski Tower Bridge. Eiffelov stolp. Niagarski slapovi. To so le nekatere znamenitosti, ki jih je Barsky ujel s pletilkami in volno. Najprej je želel postati medicinski brat, a so mu zdravstvene težave preprečile, da bi končal šolo. Zato se je oprijel hobija, ki ga je od nekdaj privlačil. Pletenja. A če je sprva ustvarjal po vzorcih, je nato, pred kakšnimi 17 leti, ko se je pripravljal na potovanje, pomislil, da bi bilo fino imeti oblečen pulover, ki bi se ujemal z okoljem, ki ga bo obiskal. »Še preden sem se dobro zavedal, kaj počnem, že sem imel zbirko fotografij sebe v puloverjih, ki sem jih spletel z mislijo na destinacijo potovanja.« Pravi, da nima najljubšega, čeprav se zaveda, da so nekateri lepši od drugih, tisti, na primer, ki si ga je nadel za potovanje na Tajsko, kjer je božal tigrovega mladička.



Pred potovanjem ljudje običajno opravljajo hotelske rezervacije, prebirajo o kraju, ki ga bodo obiskali. Toda Sam že najmanj mesec prej – vsaj štiri tedne namreč potrebuje za izdelavo unikatnega puloverja – na plan potegne klobčiče volne in pletilke ter začne ustvarjati. Zanka za zanko, in pod njegovimi prsti nastaja znamenitost. »Ko se kam odpravljam, želim tja priti v puloverju, ki sem ga ustvaril le za to priložnost. Imam seznam puloverjev, v katerih se želim fotografirati. Zato vselej komaj čakam, da lahko prečrtam enega izmed krajev,« poudari Američan Sam Barsky, ki plete znamenitosti. Izvirnost in nenavadni vzorci pa so tisto, kar je vzvalovilo svetovno javnost, da ga zasipa s pismi in prošnjami za pulover.