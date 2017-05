Zlepljeni kuža zdaj skače po španski obali

Ljubitelji živali so novembra lani zgroženi prebirali novico o komaj štirimesečnem turškem potepuškem psu Pascalu, ki so ga dobri ljudje našli v Istanbulu, v bližini industrijske cone. Ubogi kužek je imel kožuh skoraj popolnoma prekrit z industrijskim lepilom. To je delovalo na njegovi dlaki kot nekakšen cement – zaradi obloge se skoraj ni mogel premikati. Hudobneži – okrutno dejanje naj bi storila skupina otrok – so v lepilu in blatu povaljano žival spravili v škatlo, kjer bi jo, če je po srečnem naključju ne bi odkrili, čakal žalosten konec. Najditelji so kužka zgroženi nemudoma odnesli v bližnje društvo za zaščito živali He'Art of Rescue, kjer so ga obdržali v zavetišču.



Živalca, prestrašena od mučenja, ki ga je prestala, se je ljudi sprva strašno bala. Reševalna ekipa je povedala, da se je v sobi za opazovanje zatekel v kot, kar se da daleč od ljudi. Ko so mu popolnoma obrili dlako in se je lahko spet premikal, je bil en dan najprej popolnoma v šoku. Koža pod dlako je bila zaradi kemičnih snovi v lepilu razdražena in vneta. Trajalo je lep čas, preden je znova postal zaupljiv in je dovolil ljudem blizu. Prvemu je stik uspelo navezati veterinarju, sčasoma pa se je živalca opogumila tudi pri komunikaciji z drugimi ljudmi. Ko je psiček ozdravel in se začel vesti kot običajni psi, so ga iz društva oddali v posvojitev. Danes je Pascal zdrav in srečen kuža, na videz pa, z gostim, bleščečim kožuhom, skoraj neprepoznaven. Trenutno z družino, ki ga je posvojila, uživa na počitnicah v Španiji, kjer mu družbo dela še en družinski pasji ljubljenček.