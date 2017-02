Zlati ribici se je izpolnila  želja: operirali so ji tumor

Zlata ribica po imenu Bob je štela zavidljivih 20 let, ko se je znašla pred največjim izzivom svojega življenja, v njej je začel rasti smrtno nevaren tumor. Imela pa je srečo, da je njena človeška družina brez pomisleka odštela 350 evrov in jo odpeljala v veterinarsko središče Toll Barn Veterinary Centre v Norfolku v Veliki Britaniji, kjer je dr. Faye Bethell izvedla zapleteno 30-minutno operacijo in jo rešila. Lastnika ribice, ki si je nabrala celo več let kot njuna otroka, sta bila po uspešnem posegu presrečna, saj je Bob nepogrešljivi član družine.



Lastnika, ki sta hotela ostati anonimna, sta zaskrbljeno opazovala izrastek, ki se je pojavil na eni izmed Bobovih plavuti. Žival kmalu ni več mogla normalno plavati po akvariju. Izvedela sta, da je dr. Bethellova že opravila zahtevne posege na zlatih ribicah, ki so trpele zaradi zaprtja, zato sta jo s slabih osem centimetrov dolgo živalco mahnila do njene ordinacije. Ribica se je še istega dne po posegu vrnila domov in odlično okreva.



Zdravnica je uporabila posebno mikrokirurško opremo, operacijo pa je izvedla na prirejeni mizi. »Bili sta le dve možnosti, ali kirurško odstranimo tumor ali pa žival uspavamo. Zdaj se počuti odlično. Bobovi lastniki so bili zelo veseli, da je poseg uspel, saj je član družine.« Seveda tako nenavadnih posegov ne izvaja vsakdo, dr. Bethellova ima poseben certifikat za operiranje eksotičnih hišnih ljubljenčkov. Bobu je najprej v usta namestila cevko in mu prek nje odmerila anestetik, nato je uporabila majhno napravo za nadzorovanje utripa ribjega srca, da se je lahko prepričala, ali je res pod narkozo, nato pa se je lotila rezanja. »Proces je kar zapleten, ker je vse skupaj tako majhno. Prav tako ni veliko krvi, zato je treba biti res previden, da ne izkrvavijo. Opravila sem že nekaj operacij na ribah, a na tako stari ribi še nikoli. Še to, med posegom smo jo vztrajno vlažili.«



Zlate ribice živijo v ujetništvu sicer med pet in deset let, na prostosti približno 25 let, rekorderka pa jih je dočakala zavidljivih 43.