Ženin od neveste skočil v jezero

Poročno fotografiranje v Ontariu se je sprevrglo v reševanje otroka. Clayton in Brittany Cook sta ravnokar sklenila poročno zavezo in se nastavljala fotografskemu objektivu na rečnem mostu, ko je ženin v vodi opazil otroka, ki se je utapljal, piše CTV.

Moški ni razmišljal in je skočil v vodo po otroka. Ta je padel v vodo med igro v parku v bližini vode ali pa ga je nekdo porinil. »Nemočno je mahal z rokami in nogami,« je dejal rešitelj. Fantka je zagrabil in ga potegnil iz vode.

Vse je ujel poročni fotograf Darren Hatt in objavil dve fotografiji na facebooku.