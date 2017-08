Zelo nazorne fotografije: da bi mu rešili roko, so mu jo prišili na trebuh

Angleški kirurgi so opravili neverjeten poseg, s katerim so rešili roko 23-letnemu delavcu, ki mu je industrijski stroj avgusta lani stisnil dlan. Kirurgi so mu roko zašili na trebuh in jo tako pustili tri tedne. V tem času se mu je obnovila koža. Odločitev kirurga Jamesa Hendersona se je izkazala za odlično, saj so moškemu s tem rešili roko.

Po treh tednih so zdravniki roko poškodovancu odstranili s trebuha in kožo potegnili čez celotno dlan. Rehabilitacija pa po letu dni še ni končana. Zdaj ga čakata še dve operaciji, s katerima mu bodo znova ustvarili prste. Zdravnik predlaga tudi, da bi mu na prste presadili kožo s stopal, tako bi mogoče nekoč spet lahko opravljal tudi fina dela.