Želeli prodajati 40 let staro meso

KITAJSKA – Priskovalni organi so še pravočasno ustavili prodajo mesnih izdelkov, katerim rok trajnosti je že potekel. Pri nekaterih primerih je rok dobave potekel že v 70-ih letih prejšnega stoletja. Vso meso, goveje, piščanjče in svinjsko so zavrgli. Letos so na kitajskem prijeli že 21 tolp, ki se ukvarja s takim poslom in zavrgli več kot 100.000 ton mesa, poroča PressUnion.