Že 22 let po gozdovih išče kitajskega jetija

Yeren je skrivnostno bitje, ki mu nekateri pravijo tudi kitajski jeti ali kitajski divji mož. Prva pričevanja o nenavadnem stvoru segajo v obdobje dinastije Zhou (1046–256 pr. n. št.), pozneje pa se redno pojavljajo v kitajski klasični literaturi. Takrat je državnik Qu Yuan uradno potrdil njegov obstoj v gozdovih Shennongjie v provinci Hubei. Zgodbe o yerenu so pred več kot dvema desetletjema obsedle 62-letnega Zhanga Jianxinga, ki je leta 1994 začel sistematsko prečesavati gozdove Narodnega parka Shennongjia, v katerih vsako leto preživi 10 mesecev, v upanju, da bi uzrl mitološko bitje. V prepričanju, da opravlja znanstveno delo, je prebral goro zapisov o yerenu.



Zhang tava po gozdovih, oblečen v kamuflažna oblačila in opremljen s fotoaparatom. Noči preživlja v zapuščenih hišah in praznih jamah. V letih življenja v divjini naj bi našel vrsto dokazov o obstoju yerena. V svoji zbirki ima več kot 100 vzorcev dlak in 3000 fotografij odtisov velikih stopal. To pa ni vse, doslej naj bi ga 19-krat skoraj videl, kar koli že to pomeni. Seveda je Zhang član Združenja iskalcev divjega moža, ki je doslej zbralo poročila več kot 400 domačinov. Kljub temu še nimajo nobenega resnega dokaza in večina znanstvenikov ne verjame v njegov obstoj. »Na tem svetu ni divjega moža,« je odločen Zhou Guoxing, bivši direktor pekinškega naravoslovnega muzeja in paleontolog. Preučil sem vse dokaze, povezane s tem bitjem, dlake, lobanje in domnevno cele primerke. V glavnem gre za pobarvane človeške lase ali pa dlako medvedov in opic. Guoxing je prepričan, da novice o yerenu spodbuja tudi lokalna vlada, da bi na območje privabila turiste. Leta 2012 je vodstvo Narodnega parka Shennongjia s pekingom podpisalo pismo o nameri promoviranja počitnic za lovce na yerena. Zhang se na vse to požvižga. Prepričan je, da bo lepega dne vsem dokazal, da se motijo. Srečanje z njim je zanj le vprašanje časa.