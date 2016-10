Že 107-krat se je poročil in zaplodil kar 185 otrok

Na posestvu Bida v Nigeriji živi 92-letni Mohammed Bello Abubakar in njegovih 97 žena. Možakar, ki je nedvomno ena najbolj kontroverznih oseb v državi, trdi, da mu je bog naročil, naj se čim večkrat poroči. Doslej mu je uspelo v zakonski jarem zvabiti neverjetnih 107 žensk, 10 se jih je vmes ločilo. Nad njegovim početjem se zgražajo muslimanski kleriki, ki pravijo, da je sprejemljivo imeti do štiri žene, če si sposoben za njih skrbeti in biti do njih pravičen. Nedavno so ga zaradi mnogoženstva celo aretirali in mu zagrozili z zaporom, če se ne otrese vseh žena, a tega ni upošteval. Nasprotno, iz kljubovanja se je poročil še z dodatnimi. »Sem na božjem poslanstvu, kar počnem, bom počel do smrti,« je povedal Mohammed. »Če bi lahko izbiral, bi imel največ dve ženi, ampak moram slediti božjemu navodilu.« V isti sapi svetuje moškim, naj ne sledijo njegovemu zgledu, saj žene le s težavo nadzoruje.



Zanimivo je, da noben v njegovem gospodinjstvu ni zaposlen, zato nihče ne ve, od česa živijo. Nekateri so prepričani, da ga preživljajo otroci, ki jih pošilja beračit. Skupaj naj bi jih imel 185. A tudi s tem ne bi zaslužil dovolj, saj vsak dan pojedo tri 5,5-kilogramske vreče riža.