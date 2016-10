Zbiralna akcija za prvi pornič v vesolju

Medtem ko Elon Musk že javno sanjari o vzpostavitvi človeške kolonije na Marsu, kar bi pomenilo, da bi ljudje postali interplanetarna vrsta, postaja čedalje bolj očitno, da bo seksanje v vesolju stalna praksa. Najverjetneje bo to opravilo nekoliko bolj zapleteno, kot je na Zemlji. Za zdaj ni uradnih zaznamkov o spolnih odnosih v vesolju; največja ovira naj bi bilo stanje breztežnosti.



Po drugi strani ne potihnejo govorice o intimnosti med zvezdami, – bodisi med astronavti, kot vesoljcem rečejo Američani, bodisi med kozmonavti, tako jih imenujejo Rusi –, čeprav to zanikata tako ameriška kot ruska vesoljska agencija. Uradno ameriška agencija Nasa ne prepoveduje spolnih odnosov vesolju, a obstaja kodeks vedenja, ki predvideva odnose, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju in profesionalizmu, ki morata biti ves čas prvo vodilo. Prav tako ne dovolijo skupnih poletov zakoncem, kar pa je povezano predvsem z dinamiko skupin, saj so tiste z zakonci manj stabilne.



Profesorica Anja Geitmann, dekanka Oddelka za rastlinske znanosti na Univerzi McGill v Motrealu, je izdatno proučevala seks v vesolju. Pojasnila je, da bo za partnerja največji izziv ohranjanje neposrednega telesnega stika, saj se ne moreta zanašati, da ju bo skupaj držala gravitacija. Vesoljska plovila so običajno omejeni in utesnjeni prostori. »Druga težava bi bila, da bi se lahko kam zadeli z glavo, ker bi lahko partnerja po nesreči odletela vsak v svojo smer in se zaletela v prvo oviro na poti,« je prepričana Anja. Čeprav je odsotnost gravitacije problematična, obstajajo tudi načini, kako to težavo obiti. »Gre za popolnoma mehanične izzive. Lahko uporabljamo trakove ali spalne vreče. Tudi oblazinjen prostor bi prišel prav.« Odsotnost gravitacije ne vpliva zgolj na gibanje telesa, temveč tudi spreminja pretok krvi, kar vpliva na sposobnost moškega, da doživi erekcijo. V članku za Naso, ki ga je objavila Lori Meggs iz AI Signal Research, je zapisala: »Zaradi odsotnosti gravitacije v spodnjem delu telesa ni krvi. Namesto tega gre kri v prsi in glavo, zaradi česar imajo astronavti nabrekle obraze in izstopajoče vratne žile.«



Vsemu navkljub pa številni posamezniki komaj čakajo, da bi se spustili v vročo avanturo v vesolju. Tako je lani spletna stran PornHub objavila namero, da bi poslala tako imenovane sekstranavte v orbito okoli Zemlje in tam posnela prvi vesoljski pornofilm. Film naj bi se imenoval Sexplorations, v njem pa bi nastopala pornoigralca Eva Lovia in Johnny Sins. Zbrati želijo tri milijone evrov, ni pa znano, koliko sredstev že imajo.