Zavrnila je prstan, zato jo je s pestjo udaril v obraz

Vsaka ženska si snubitev in zaroko predstavlja kot enega najbolj romantičnih trenutkov v življenju. Če je seveda tudi moški oziroma snubec pravi. Andrei Pavel (25) iz te zgodbe to zagotovo ni bil. Pa pojdimo lepo od začetka.

Andrei je zbral pogum, kupil zaročni prstan in šopek, nato pa se je k svoji najdražji odpravil v službo. A Andrea Nagy ni bila pripravljena na kaj takega. Ko jo je zasnubil, ga je zavrnila, on pa je izgubil potrpljenje in jo s pestjo udaril v obraz. Romantike ni bilo več, čustva so izpuhtela, njene poškodbe pa so bile menda precej hude, poroča britanski Metro.



Ječi se je izognil

Nasilniku so policisti odvzeli prostost, in ker ga še nikoli prej niso obravnavali, so mu nekoliko pogledali skozi prste. Policistom je najprej potožil, da dekleta ni želel udariti, a da je bil precej razburjen. Tri mesece sta bila skupaj, jim je še povedal, Andrea pa je njuno razmerje opisala kot zelo »intenzivno«. Po dveh mesecih sta se preselila v skupno stanovanje, njuna sreča pa je kmalu začela krhati, zato sta se razšla.

Po tistem ji je pošiljal sporočila, ker je ni želel izgubiti. A njegova najdražja na sporočila ni odgovarjala, zato se je odločil, da jo bo obiskal v službi in jo zasnubil. Ostalo je zgodovina. Ječi se je mladi nasilnik sicer izognil, a ga je sodišče obsodilo na 12 mesecev družbenokoristnega dela, prav tako se leto dni ne sme približati svoji žrtvi.