Zaradi orjaške želve sta zagoreli dve hiši

Želve kot hišni ljubljenčki po navadi ne povzročajo težav ljudem, saj so počasne. Lahko ugriznejo, a ljudem naj ne bi bile nevarne. No, takšno prepričanje je ovrgla 70 kilogramov težka domača želva, ki je v ZDA povzročila požar, kakršnega ne pomnijo. Gasilce v San Antoniu v zvezni državi Teksas so v noči na torek obvestili, da gori v severozahodnem delu mesta. Ko je gasilska ekipa prispela na prizorišče okoli pol enih zjutraj, so ognjeni zublji že švrkali po dveh hišah, iz katerih so še pravočasno ušli dve odrasli osebi in dva otroka.



Po uspešni intervenciji je predstavnik gasilcev Woody Woodward povedal, da so že našli vzrok požara – želvo. »Bila je v kletki med obema hišama, in sicer na žimnici, ki jo je grel električni grelnik. Ta se je nekako prevrnil in žimnica je zagorela, plameni pa so se razširili na sosedovo hišo.« Ta je bila bolj poškodovana od domovanja želvinega lastnika, ki je medijem pozneje povedal, da je ognjeviti želvi ime Bits, da jo ima že poldrugo desetletje ter da jo je vzgojil od drobižka do več deset kilogramov težke orjakinje. Ogenj je na srečo ni pretirano poškodoval, odnesla jo je z rahlimi ožganinami ene tace ter oklepa. Lastnik je še dejal, da gre za nesrečen dogodek, glede škode pa bo uredil z zavarovalnico.



In škode ni bilo malo – za 150.000 dolarjev (več kot 140.000 evrov), na srečo nobene hiše požar ni uničil, sosedova pa je potrebna temeljitega popravila. Gasilec Woodward je opozoril, da tovrstni dogodki niso redki: »To, da domači ljubljenčki povzročijo ogenj, ni tako nenavadno. Dejstvo, da ga je povzročila orjaška želva, pa je nevsakdanje.« Povedal je še, da imajo ljudje v tem teksaškem mestu ogromno domačih živali, tudi kače in druge plazilce, ki jih v mrazu nemara prav tako grejejo, kot so greli želvo Bits, zato je še posvaril lastnike, naj bodo previdni.