Za volkove pognal 24 milijonov evrov

Kralj volkov je vzdevek 71-letnega bogatega poslovneža iz kitajske province Xinjiang. Možakar je pred devetimi leti življenje posvetil 150 volkovom osmih različnih vrst. Ljubezen do teh čudovitih zveri je odkril med obiskom prijatelja. Takrat je zagledal v kletko zaprto volkuljo z verigo okoli tačke. Videti je bila skrajno nesrečna. Prijatelju je rekel, naj jo osvobodi. Vsi so bili prepričani, da ga bo napadla, namesto tega se mu je hvaležno ulegla na noge kot navaden pes.



Kmalu zatem je Yang Changsheng od prijatelja, ki je bil ganjen nad prizorom, dobil v dar volkuljo in pet mladičev, ki so bili stari le nekaj dni. Nekdo drug je, ko je slišal, da ima Yang volkove, k njemu poslal še svojih devet živali. Člani Yangove družine sprva niso bili navdušeni, da je na dom privlekel toliko divjih zveri. A se ni pustil, zaprosil je za dovoljenje za vzrejanje divjih živali in kupil 20 hektarjev veliko zemljišče, ki je postalo njihov novi dom. »Takrat smo očetu vsi nasprotovali. Jezni smo bili, zato volkov nismo nikoli obiskali,« se spominja njegova hčerka Yang Jie. A so kmalu očarali tudi njo. Številni so bili v zelo slabem zdravstvenem stanju, dajala jim je injekcije in tablete ter jim čistila ogrado.



Yang je v zadnjih letih za volkove pognal vrtoglavih 24 milijonov evrov in ustanovil zavetišče Dolina volkov. Prav vsak jih lahko obišče in spozna. »Želim pokazati, da so volkovi povsem drugačne živali, kot smo mislili.« Njegov načrt je vzrediti 1000 volkov in jih nato spustiti v divjino.