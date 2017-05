Za volanom je bil 12-letnik

Dvanajstletni Avstralec je imel le eno željo: priti v Perth. In je šel, njegovo popotovanje pa je po 1300 kilometrih prekinila policija. Fanta so ustavili v Broken Hillu v Novem Južnem Walesu, ko je policijska patrulja zagledala avto, ki je za sabo vlekel odbijač. Fant, so povedali, je v družinski avto sedel v Kendallu (Novi Južni Wales) na vzhodni obali, do Pertha pa ga je ločilo 4000 kilometrov. Toda do tja ni prišel, ustavila ga je policija in ga, ko so ugotovili, da je mladoleten, prijela in odpeljala na policijsko postajo v Broken Hillu. Tam so ga prevzeli starši, ki so prijavili, da ga pogrešajo, policisti so povedali, da jim je odleglo, ko so zagledali sina živega in zdravega. »Pot je začel v petek ob 11. uri v Kendallu,« je v soboto, ko so ga ustavili in aretirali, povedala policistka detektivka Kim Fehon. »Njegovi starši so ga takoj prijavili kot pogrešanega, iskali so ga.«



Zakaj je vzel avto in poskušal priti na drugi konec Avstralije, policija še ugotavlja. No, javnost se sprašuje, kako je dvanajstletniku povsem samemu sploh uspelo priti tako daleč. Sumov menda ni vzbujal zaradi velikosti, visok je okoli 180 centimetrov, zato je videti kot 18-letnik. Fehonova je povedala, da je imel najstnik med potjo očitno nesrečo, v kateri jo je slabo odnesel odbijač. Obenem je okrcala vse, ki mladoletnika hvalijo prek družabnih medijev: »Ni ogrožal le svojega življenja, temveč tudi druge, ki jih je srečal na poti. Imel je srečo, prav tako vsi drugi vozniki, imeli so srečen dan.«



Ker je vozil brez vozniškega dovoljenja in ni plačal bencina, ki ga je natočil v Cobarju, ga bodo še obravnavali.