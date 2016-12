Za poročno darilo revežem zgradil hiše

Bogat poslovnež iz Indije je nedavno zgradil 90 hiš in jih poklonil revežem, namesto da bi denar pognal za pregrešno drago hčerkino poroko. Prvotno je Adžaj Munot iz indijske Maraštre za najsrečnejši dan hčerke Šreje nameraval pognati 111.000 evrov. Po pogovoru z lokalnim politikom pa se je odločil, da bo poiskal boljši način za zapravljanje denarja. Očitno je možakar, ki je obogatel s preprodajo žita in oblačil, uvidel, da sploh ni treba pognati toliko denarja za enodnevno slavje, za najem hotelskih sob za goste in podobno. Ves čas je imel v mislih, da obstajajo reveži, ki resnično potrebujejo pomoč.



Obrnil se je na družinskega prijatelja Prakaša Bamba, ki je član organizacije, ki bogatašem svetuje, kako je najbolje porabiti denar in se hkrati izogniti davkom. Kmalu sta ugotovila, da bi bilo najbolje priskočiti na pomoč brezdomcem in jim ponuditi streho nad glavo. Na svojem skoraj hektar velikem zemljišču je zgradil 108 hiš – cilj je bil, da bodo končane do hčerkine poroke. Uspelo mu jih je zgraditi 90, po slavju sta mladoporočenca, ki sta ves čas podpirala njegov projekt, osebno izročila ključe novim lastnikom.



Tisti, ki so se želeli dokopati do hiške, so morali izpolnjevati določene kriterije. Morali so biti revni, živeti v getu, prav tako niso smeli zlorabljati alkohola ali drog ter biti zasvojeni z igrami na srečo. Srečneže je izbrala družina Munot. Veselje je bilo še toliko večje, saj so s hišami dobili tudi dostop do elektrike in čiste pitne vode, o čemer so lahko prej le sanjali.



Nevesta je povedala, da je bilo to najlepše poročno darilo, kar bi si jih lahko želela. »Zelo sem srečna, da se je oče tako odločil. To je bilo največje darilo, kar sem jih kdaj dobila.«



Adžaj upa, da bodo njegovemu zgledu sledili tudi drugi premožneži, ki razdajajo svoje bogastvo za slavja, namesto da bi vsaj delček sreče vrnili skupnosti.