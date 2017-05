Za obleko sta pojedla kar 10.000 bombonov

Prikupna Emily Seilhamer je med študijem spoznala svojega moža Malachija, ki je velik ljubitelj bombončkov starbust. Ves čas ji jih je prinašal na zmenke in kmalu je spoznala, da je obkrožena s papirčki, v katere so te sladkarije ovite. Porodila se ji je zamisel, da bi jih začela zbirati ter si iz njih izdelala obleko. Trajalo je dolgih pet let, preden je lepotica iz Pensilvanije nakupčkala več kot 10.000 ovitkov, ki jih je potrebovala za obleko. Pri tem ji je pomagal mož, ki je požrtvovalno kupoval nepredstavljive količine bombonov in jih jedel. Zbiranje papirčkov pa je bilo le del izziva. Preden jih je lahko uporabila, jih je morala ločiti po barvi in jih polikati. To je počela dolge ure že v svoji študentski sobi. Ob tem dolgočasnem opravilu je gledala televizijo in celo študirala. Danes je prepričana, da je imelo urejanje papirčkov terapevtski učinek. Na koncu jih je združevala v barvite verige in jih sešila z elastično nitjo. »V eni vrsti jih je moralo biti približno 300, da je veriga lahko objela moje telo,« je pojasnila Emily. »Zbiranje je trajalo tako dolgo, da so v tovarni vmes že prenehali izdelovati določene barve bombonov. Zaradi tega sem bila prisiljena večkrat spremeniti obleko. Ampak na koncu je bilo vse skupaj krasno.«



Sreča je hotela, da je obleko končala, tik preden jo je Malachi zaprosil za roko. Bombončki starburst so močno zaznamovali njun odnos, zato se je odločila, da bo obleko iz papirčkov nosila na sprejemu po uradnem poročnem obredu. Vsi so bili navdušeni nad njo, zato je Emily nadaljevala izdelovanje oblek iz recikliranih ali nenavadnih materialov. Pred časom je izdelala obleko iz moških kravat in celo iz tapet, ki jih je imela njena babica v kuhinji. Svoje nenavadne modne podvige redno objavlja na spletu. Pozneje je izvedela, da ni bila prva, ki je iz papirčkov starburst izdelala obleko. Leta 2011 si je iz njih Tara Frey po šestih letih zbiranja izdelala obleko za maturantski ples.