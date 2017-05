Za krajo čokolade za tri leta v zapor

SAO PAULO – Ženska, po imenu Maria, je za svoje otroke v trgovini ukradla čokoladno jajce in piščančje prsi. To je storila, saj je želela za veliko noč postaviti nekaj na mizo in napolniti želodčke otrok.

V priporu je bila pet mesecev, preden so ji izrekli kazen. Sodnik jo je nosečo poslal v zapor za tri leta. Zdaj svojega otroka vzgaja v prepolni celici. Ko bo dopolnil šest mesecev, ji ga bodo odvzeli.

V Braziliji take in podobne novice vsakič znova povzročajo nejevoljo v javnosti. Za krajo hrane, ker je treba doma nahraniti lačna usta, tri leta zapora, koliko pa za tiste, ki v žepe pospravijo ukradene milijone?