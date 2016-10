Za dopust si je izmislila, da ji je oče ubil mamo

Osnovnošolski učiteljici so za vedno prepovedali vstop v razred in šolo – lagala je namreč, da je njen oče ubil mamo, da bi tako vzbudila sočutje sodelavcev.



Sarah Black, stara je 33 let, je kolegom na osnovni šoli Southway Primary School v Bognor Regisu (Sussex) govorila številne laži o svojem zasebnem življenju, zaradi česar si je prislužila disciplinski postopek in inšpekcijsko preiskavo. Trdila je namreč, da je njen oče obtožen uboja, ker da je junija 2014 napadel njeno mamo in jo pri tem usodno ranil. Lagala je še, da jo je oče posilil in da je dobivala grozeča sporočila ter telefonske klice, zaradi česar je deležna precejšnje policijske pomoči. Učiteljica je celo napisala pismo za svojo pokojno mamo. Blackovi je zavoljo vsega, kar je pretrpela, vodstvo šole odobrilo kar 32 dni izrednega dopusta, je ravnateljica šole povedala pristojnemu inšpektoratu.



V pisnem sklepu je inšpekcija Blackovo – ki naj bi imela z materjo nekega otroka neprimeren odnos in jo je nekoč tudi napadla – obvestila, da so se trditve izkazale za lažne, kazen pa je huda: dosmrtna prepoved opravljanja poklica. Učiteljica je na osnovni šoli poučevala od septembra 2013 do junija 2015, ko so jo odpustili. Med junijem in novembrom 2014 je kolegom govoričila o številnih resnih situacijah in težavah s starši ter doma, rekla jim je tudi, da je oče umoril mamo. Vendar uradne zabeležke o tem ni, niti o napadu niti o tem, da je bil oče obsojen, je inšpektorat napisal v odločitvi, policija nima podatkov o domnevnih grožnjah, ki naj bi jih dobivala Blackova. Komisija, ki se je ukvarjala z njenim primerom, je zaslišala tudi žensko, imenovano kar mama A, s katero naj bi imela učiteljica neprimeren odnos. Povedala je, da jo je poskušala Blackova poljubiti in se dotakniti njenih prsi, nekoč pa da jo je podrla na tla in porezala s ključi.



Po vsem slišanem je komisija sklenila, da je Blackova kriva nesprejemljivega profesionalnega vedenja in ravnanja, ki meče slabo luč na poklic in vse, ki ga opravljajo, zato so ji izrekli prepoved poučevanja. Na sklep, ki so ga objavili v sredo, se lahko pritoži, to mora storiti v 28 dnevih.