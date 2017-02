Za dobro plačilo gola počisti dom

Že res, da je služba 25-letne Emily Nikols nekoliko nenavadna, a z njo zasluži 53 evrov na uro, kar ni prav malo. Poročena mati dojenčice je čistilka domov, ki svoj poklic opravlja povsem gola. Njene stranke jo lahko opazujejo, kako popolnoma gola z gumijastimi rokavicami briše prah, sesa, drgne ploščice v kopalnici ali lika perilo, vendar je nihče ne sme osvajati. Pravi, da se ne počuti kot spolni objekt: »Zame pomivanje in čiščenje nista nič posebnega, to je popolnoma normalno. Sem zelo samozavestna, udobno mi je, če sem naga, golota me ne pretresa. Čeprav prej še nikoli nisem čistila brez oblačil, se mi to zdi povsem naravno. To je zelo dobro plačana služba, sploh ni treba prav veliko postoriti. Doslej je to bila zelo pozitivna izkušnja.« Mladenka iz angleškega Liverpoola je pojasnila, da so bile njene stranke vedno spoštljive in kavalirske. Pomagajo ji nesti sesalnik po stopnicah in ji ponudijo kozarec vode. »Najpogosteje jih skrbi, če je v stanovanju dovolj toplo. No, po nekaj minutah sesanja te ne zebe. Moji prijatelji in sestre vedo, kaj počnem, in me podpirajo. Mož je bil sprva nekoliko zaskrbljen zaradi moje varnosti, a mi zaupa, saj sem odrasla. Pred devetimi meseci sem rodila, prepričana sem, da bi se marsikdo obregnil ob mojo postavo. Vendar tega ne počnem, da bi bila spolni objekt. Ni pomembno, ali imam strije na bokih in poporodni trebuh. Prav vsi smo goli pod oblačili. Ne razumem, zakaj okoli tega zganjamo tak cirkus.«

Emily je svoj novi poklic odkrila, potem ko ji je prijateljica pripovedovala, da ženskam plačujejo, da se snemajo, medtem ko gole čistijo svoje domove. To jo je pripeljalo do podjetja Naturist Cleaners, ki ima 80-člansko ekipo moških in ženskih čistilcev iz vse Velike Britanije. Pred petimi tedni je počistila svoje prvo stanovanje. Stranke morajo podpisati pogodbo, ki jim strogo prepoveduje vsakršno osvajanje ali neprimerno spolno vedenje. Ker so čistilci goli, ne opravljajo zelo zahtevnih del in ne uporabljajo nevarnih kemikalij. Oblečene lahko imajo le gumijaste rokavice in natikače. »Preden sem šla prvič, sem bila nekoliko nervozna, a je bilo popolnoma okej. Stranke so naturisti, zato je za njih nekaj povsem običajnega, da so goli, zaradi tega se počutiš normalno in udobno. Ne gre za seks ali za tvoje lastno telo, gre za to, da osrečiš naturista. Njim je popolnoma vseeno, če ste mladi in krasni ali stari 65 let in gubasti, gre za udobnost golote.«

Ob prihodu k stranki se sleče, malce se pogovorita, nato Emily opravi svoje in gre. »Če bi me vmes kar koli zmotilo, bi lahko prekinila vse skupaj in šla.« Direktorica omenjenega podjetja Laura Smith je dodala, da so njihove stranke tako moški kot ženske pa tudi čistilci so obeh spolov. Podjetnica iz Londona je prvotno vodila običajni čistlini servis, nato pa je prejela nekaj povpraševanj o golih čistilcih in tako se je domislila razširitve ponudbe. »Nikoli nisem bila nudistka, a sem bila do njih vedno strpna in sprejemljiva. Rada preizkušam nove stvari. Enkrat me je lokalni naturist prosil, da mu oblečena počistim hišo, rekel je, da mi plača več, če se slečem. Pa sem šla, on je bil moja najboljša stranka. Bil je prijazen in profesionalen. Nikoli se nisem počutila ogroženo. Večina naših strank so moški naturisti iz nudistične skupnosti. Plačajo, ker želijo, da je na njihovem domu nekdo, ki deli njihov življenjski slog. Številni se skrivajo pred prijatelji in celo družinami.«