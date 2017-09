Za bolnike se preobleče v lik iz opere

V bolnišnici v Pekingu se specialistka za kožno bolezen vitiligo vsak dan obleče v tradicionalen lik iz kitajske opere. Dermatologinja Bai Shufang si nanese tudi potrebna ličila, da se prelevi v imenitno gospodično. Pravi, da se tako lažje približa bolnikom, ti pa so zaradi njenega nenavadnega videza bolj sproščeni. Lep čas je v ordinaciji opazovala, kako bolniki zaradi zadrege neradi spregovorijo o svojem stanju, zaradi česar ni zdravljenje nikoli optimalno.

Maskirati se je začela pred nekaj tedni, vsako jutro porabi približno eno uro, preden se v celoti naliči in nanese potrebno okrasje. Kmalu se je o nenavadni zdravnici razvedelo po mestu, njene fotografije pa so s pomočjo interneta dosegle na tisoče ljudi. Nekateri so navdušeni nad njenim prizadevanjem, da bi sprostila vzdušje v bolnišnici, drugim pa se zdi vse skupaj nepotrebno in celo škodljivo, saj bi morali biti zdravniki po njihovem profesionalni. Slednje je ne prizadene, saj ima njeno početje pozitivne rezultate. Bolniki so bistveno bolj odprti in sproščeni, ko govorijo o svojih tegobah. Obenem jo podpira tudi vodstvo bolnišnice, ki verjame v njen nenavadni pristop.

Bai se po prihodu domov znova usede pred ogledalo in se približno eno uro čisti. Močna ličila so že začela puščati sledi na njeni koži, pravi, da je to majhna žrtev, ki pa je vredna dobrega počutja pacientov.