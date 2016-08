Za barbike zapravila več kot 60.000 evrov

Na seznamu lastnine Japonke Azuse Sakamoto je tudi 145 barbik, 40 parov barbi čevljev in 60 barbi torbic. Samooklicana največja ljubiteljica barbik na svetu je stara 34 let in je za najrazličnejše predmete priljubljene lutke pognala že 62.000 evrov. Ljubezen do barbik je vzplamtela, ko je bila stara 15 let in je dobila škatlico za malico s podobo barbike. Od takrat umetnica v oblikovanju nohtov obiskuje srečanja zbirateljev in tržnice ter kupuje. V dveh desetletjih je prav vsa njena lastnina tako ali drugače povezana s to legendarno lutko in njenim svetom. Nedavno si je lase pobarvala na rožnato in spremenila ime v Azusa Barbie. »Imam tudi barbi skodelice, kuhinjsko posodo, nakit, kreme in celo spodnje perilo,« je ponosna Azusa, ki v isti sapi dodaja, da se ne želi spremeniti v barbiko. »Sem največja ljubiteljica barbik, vsi mislijo, da sem nora, a mi je vseeno. Porabila sem vsaj 60.000 evrov za svojo zbirko lutk, pohištvo, oblačila in potovanja. Takoj, ko dobim plačo, grem na splet in kupim še več. Moja hiša je natrpana, imam barbi posteljnino, preprogo, tapete, če kaj ni barbi, potem to okrasim z barbi nalepkami.«



Azusa se vsak dan oblači v barbi oblačila, ima polno omaro in police različnih rožnatih cunj in ustreznih čevljev. »Nedavno sem bila na srečanju zbiralcev teh predmetov. To je bilo noro, uresničile so se mi sanje. Vsi so se želeli slikati z menoj, rekli so, da sem videti kot barbi.« Njena obsedenost je dobila krila, ko je bila kot študentka na izmenjavi v Združenih državah. »Najdražja barbika je bila Namie Amuro Vidal Sasoon Barbie, ki je narejena po zvezdnici iz Japonske. Zanjo sem odštela 1000 evrov. K sreči je moj fant zelo razumevajoč in me v celoti podpira. Barbi je v mojem življenju že zelo dolgo, če bi morala izbirati med barbi in moškim, bi izbrala prvo.« Trenutno je njen ken 31-letni zdravnik.