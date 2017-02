Za 100. rojstni dan je  pilotirala vojaško letalo

Nad južno obalo Velike Britanije sta poleteli dve letali spitfire, da bi obudili spomine na vojne čase. V kabini enega izmed njiju je sedela Mary Ellis, ki je nedavno praznovala 100. rojstni dan. Neverjetno vitalna starostnica je bila svojčas članica zloglasne skupine ženskih pilotk Ata-girls in je opravila več kot 1000 poletov. Med tokratnim poletom ji je pilot dvosedežnega letala pri hitrosti 450 kilometrov na uro predal nadzor. Upravljala ga je približno 15 minut, nato pa mu je prepustila vajeti, da je lahko uživala v razgledu. Mary se je naučila leteti leta 1938, sprva je to počela v lastno veselje, nato pa se je leta 1941 odzvala pozivu vojnega letalstva.



Dogajalo se je v četrtek, ko so ji svojci pripravili presenečenje ob njenem okroglem rojstnem dnevu. »Vojna je bila izziv, vozila sem različna letala. Najraje pa imam spitfire, to je moje najljubše letalo, je simbol svobode.« Mary je kar štiri leta pilotirala letala iz tovarne do bojišč. V skupini Ata je bilo 166 žensk, upravljale so najrazličnejša letala. Ob neki priložnosti je Mary, kot je nekoč povedala, letela z velikanskim bombnikom wellingtonom, po pristanku pa ji osebje na letališču ni verjelo, da ga je ona pripeljala. Nejeverni so dvakrat pregledali celotno letalo, da so se prepričali, da jim ni lagala. Njena naloga je bila zelo tvegana, včasih je morala prestavljati v spopadih poškodovana letala, ki uradno niso bila primerna za letenje, in jih dostaviti na servis. Dvakrat je morala zasilno pristati, enkrat pa so nanjo celo streljali. V vojni je umrlo 14 pilotk, tudi pionirka letalstva Amy Johnson. Mary, ki še vedno ne potrebuje očal ali palice pri hoji, je bila med zadnjimi šestimi pilotkami, preden so skupino razpustili. Pozneje je v prostem času še letela, bila je tudi direktorica letališča Sandown na otoku Wight. Rojstnodnevni polet s spitfirom ji je omogočil pilot Matt Jones, ki jo je spoznal pred dobrimi desetimi leti. »Predal sem ji nadzor nad letalom in bil začuden, kako dobro se je znašla. Nekoč je pilotirala le s pomočjo zemljevida, kompasa in štoparice. Ne morem verjeti, da je ženska, ki je 60 let starejša, še vedno boljša pilotka,« je bil navdušen Matt.