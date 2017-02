Z risbo si je pričarala moža

Pred dvema letoma je uspešna strokovnjakinja, zaposlena v naftnem podjetju, začela sanjariti o tem, da bi si nekoč morda le ustvarila družino. A njena želja je bila videti neuresničljiva: ne blizu ne daleč namreč ni poznala nobenega moškega, ki bi bil primeren za njenega partnerja. V prepričanju, da bo ostala samska, je narisala risbo svojega sanjskega moškega in sebe v nevestini opravi, poleg pa, niti sama ni vedela zakaj, še morje in jadrnico. Sliko je obesila na steno v spalnici in jo vsak dan občudovala. »Vsakokrat, ko sem se prebudila, je bila ta slika prva stvar, ki sem jo zagledala. Ob pogledu nanjo me je vsak dan znova, preden vsem vstala, preplavil občutek ljubezni in nežnosti,« se spominja Albina Utjaševa, ki v času, ko je vzela v roke svinčnike in barve, ni niti slutila, da bodo sanjarije, ki jih bo upodobila na sliki, kmalu oživele.



Pravi šok je zato doživela nekega dne v fitnesu, kamor je že leta zahajala. Nekega dne je med poslušanjem glasbe s slušalkami med vadbo opazila moškega, ki ji je nekaj govoril. Ko je snela slušalke, je ugotovila, da je prijazni fant, ki ji je poskušal povedati, kakšna je prava drža med vadbo na tej napravi, do pičice takšen kot ženin, ki ga je narisala na svoji sanjski sliki. Podobnosti z risbo pa še ni bilo konec. Kmalu potem, ko sta z Rustanom začela hoditi, jo je zaprosil. Čeprav se ni nikoli nameravala poročiti v belem, je naključje hotelo, da je na poroki nosila belo obleko, zelo podobno tisti, ki jo je narisala, na poročno potovanje pa je šla na Kubo, kjer sta se z možem vozila z – jadrnico! Utjaševova sploh ne dvomi, da je njeno usodo začrtala risba, ki jo je narisala pred časom. »Ljubezen je na splošno vsakodnevno trdo delo, poroka in počitnice na morju pa niso zagotovilo za družinsko srečo,« meni Utjaševova, ki je pred kratkim narisala še eno risbo. Kaj je na njej, za zdaj še noče razkriti, prepričana pa je, da se želja že uresničuje. .