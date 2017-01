Z družino okoli sveta bi šlo 20.000 varušk

UTAH – M’Kenzie in Derek Tillotson iz ameriške zvezne države Utah se nameravata s svojimi tremi otroki podati na pot okoli sveta. Zavedata se, da bo to potovanje zelo zahtevno, zato sta se odločila s seboj vzeti varuško. Na spletu sta objavila videoposnetek, ki bi jima pomagal najti primerno sopotnico, in prijavilo se je skoraj 20.000 ljudi. Parček piše družinski blog Peterica na poti, nedavno sta se odločila prodati svojo hišo in se odpraviti na sanjsko potovanje. Od doma bodo šli julija, najprej poleteli v New York, nato na Islandijo, zatem bodo vandrali po Evropi, za božič načrtujejo vrnitev domov in dva tedna počitka, potem bodo nadaljevali potepanje po Havajih, Novi Zelandiji in na koncu Aziji.

To bo nedvomno izjemno doživetje, a zaradi treh otrok tudi izjemno naporno. »Iščeva nekoga, ki bo imel rad najine otroke tako kot midva, tudi če se neprimerno obnašajo,« sta povedala v promocijskem videu. »Postali boste častni član naše družine, z vami bomo ravnali spoštljivo in lahko boste izražali svoje mnenje.« Varuška bo z dečkoma izvajala program šolanja na domu, prav tako bo skrbela za majhno deklico, občasno kuhala in pospravljala. »Težko bi natančno določil delovne ure, ker boste živeli z nami, a boste vsak dan imeli prosti čas, enkrat ali dvakrat na teden boste lahko šli po svoje.« Varuška bo prejela med 1200 in 1500 evri mesečne plače, vključeni so tudi potni in bivalni stroški. Čeprav se plačilo morda ne zdi visoko, je bil odziv v glavnem pozitiven, prijav pa je toliko, da jih komaj dohajata. Prijavni rok je bil sprva do 17. januarja, a jih je zgolj v nekaj dneh prišlo nad 19.000, zato sta jih že 9. januarja prenehala sprejemati. »Toliko krasnih ljudi se je odzvalo, bil sem iskreno ganjen,« je priznal Derek. »Ko sva začela iskati, sem bil prepričan, da bova na koncu s seboj vzela znanca kakšnega prijatelja. Nisem mogel verjeti, da obstaja tako veliko zanimanje.« Med prijavljenimi so učitelji, medicinske sestre, socialni delavci, tudi zdravniki.